شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 210 في إيران بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 29 فبراير 2020 قالت قناة "بي.بي.سي" باللغة الفارسية، الجمعة، نقلا عن مصادر طبية إن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في عدة مدن إيرانية جراء فيروس "كورونا" حتى الليلة الماضية.

ورفض متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية هذا التقرير، خاصة أنه سبق أن أعلن أن 34 شخصا فقط توفوا بسبب الفيروس حتى الآن وأصيب 388.

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