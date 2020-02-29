شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مفتي لبنان يؤيد إجراءات المملكة الاحترازية للحد من انتشار كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:56 مساءً, 29 فبراير 2020 م المناطق - الرياض أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان تأييده للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن الإجراءات تأتي في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من كل حدب وصوب، والمحافظة على الأمن الصحي للحد من انتشار هذا الفيروس.

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