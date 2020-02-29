شكرا لقرائتكم خبر عن 71 دولة تقيد الدخول من كوريا الجنوبية خوفًا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

فرضت 71 دولة قيودًا على الدخول وإجراءات حجر صحى أكثر صرامة على المسافرين من كوريا الجنوبية بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك وفقا لبيانات صادرة من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، فى الوقت الذى ينتشر فيه الفيروس سريعًا فى البلاد، مع اقتراب حالات الإصابة من 3000 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه اعتبارًا من اليوم، تمنع 33 دولة دخول الكوريين الجنوبيين والأجانب الذين زاروا الدولة الآسيوية فى الأسابيع القليلة الماضية، ما يمثل ارتفاعًا من العدد السابق البالغ 30 دولة، وفقًا لموقع الوزارة.

وكانت ماليزيا ولبنان، آخر الدول التى طبقت الإجراء المذكور، وتبدأ قرغيزستان فرض حظر الدخول غدا الأحد، بعد أن فرضت إجراءات حجر صحى مشددة من قبل.

وسبق أن طبقت 37 دولة و8 مقاطعات صينية ومدينة شنغهاى إجراءات حجر صحى أكثر صرامة، يتطلب معظمها عزلا إلزاميا لمدة 14 يوما ومراقبة دقيقة.