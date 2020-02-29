اعلنت امانة بغداد، السبت، عن اعادة فتح مجسر ساحة قحطان ببغداد أمام حركة السير.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اعادة فتح مجسر ساحة قحطان أمام حركة السير والمرور بعد إنجاز أعمال الصيانة الخاصة به ( تحديداً الجانب المتوجه من مستشفى اليرموك باتجاه جامع ام الطبول )".
واضافت ان "ذلك جاء بالتنسيق مع مديرية المرور العامة".
واعلنت امانة بغداد، اول امس الخميس، انه سيتم قطع مجسر ساحة قحطان لثلاثة ايام لاغراض الصيانة.
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