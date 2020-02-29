الدفاع المدني: الاسعاف لم ينقل مشتبه باصابته بكورونا ومستشفى اليرموك طلب حجره بمنزله

اصدرت مديرية الدفاع المدني، السبت، بيانا بشأن الحالة المشتبه باصابتها بفايروس كورونا في منطقة العبيدي، وفيما بين انه تعذر نقل المشتبه باصابته بالفايروس بعجلات الاسعاف الفوري، اكدت ان مستشفى اليرموك طلب حجره بمنزله.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه " بعد منتصف ليلة أمس ورد اخبار الى سيطرة الدفاع المدني يشير بوجود حالة مرضيه تشابه في اعراضها اعراض الاصابة بفايروس كورونا ويتعذر نقلها بعجلات الاسعاف الفوري"، مبينة انه "على الفور ارسلت فرقة اسعاف خاصة مجهزة بمعدات السلامة الى منطقة العبيدي لنقل الحالة المشتبه بها وسط اجراءات وقائية مشددة اتخذها الدفاع المدني".

واضاف انه "تم نقلها الى مستشفى الفرات وتعذرت من استلامها ومنها تم تحويلها الى مستشفى اليرموك لاجراء الفحص الطبي للتأكد من اصابتها وهي الان تحت المراقبة لحين اكتمال اجراءات تشخيص الطبي وبيان الاصابه من عدمه"، لافتة الى انه "بعد اخذ العينات طلبت الكوادر الطبية في مستشفى اليرموك حجر الحالة في دارها لحين اكتمال الفحص الطبي وبيان الاصابه من عدمه ليتم نقل المريض الى داره مجدداً بواسط اسعاف الدفاع المدني".



واعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن نقلها مشتبه باصابته بفايروس كورونا من منطقة العبيدي الى مستشفى اليرموك ببغداد.