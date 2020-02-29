صحة الكرخ تصدر بياناً بشأن الوضع الصحي للمصابين الاثنين بـ'كورونا' في بغداد

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوضع الصحي للحالتين الموجبتين في مستشفى الفرات العام، بالنسبة للمصاب الأول وضعه جيد جداً ويكاد يكون طبيعياً".

وأضاف، أن "المصابة الثانية وضعها جيد ومستقر من ناحية مرض الكورونا، لكنها تعاني من مشاكل جراحية بسيطة بسبب مضاعفات عمليات جراحية أجرتها في إيران".



وتابع الحجامي، أنه من المتوقع "تسجيل حالات أخرى بسبب الرصد والتحري الفعال الذي تتبعه دائرة صحة بغداد الكرخ وكفاءة وإخلاص منتسبيها".