اجتماعات مهمة لتأمين ملعب الشهداء خلال المباريات

2020-02-29 | 10:45
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، السبت، أن إدارة ملعب الشهداء في العاصمة بغداد، تعمل على تأمين الملعب اثناء المباريات قبل افتتاحه.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الخليج 365، أن "إدارة ملعب الشهداء 32 ألف متفرج في العاصمة بغداد، عقدت اجتماعا مع القيادات الأمنية في العاصمة بغداد، لتأمين الملعب أثناء المباريات".
وأوضحت أنه "تم خلال الاجتماع الاتفاق بشأن تنسيق العمل لحماية الملعب خلال المباريات والأنشطة التي ستقام على الملعب وأبدى المسؤولون استعدادهم على التعاون التام لتوفير اي قوة لحماية الملعب والأنشطة المقامة عليه".
وأوضحت أنه "تم خلال الاجتماع الاتفاق بشأن تنسيق العمل لحماية الملعب خلال المباريات والأنشطة التي ستقام على الملعب وأبدى المسؤولون استعدادهم على التعاون التام لتوفير اي قوة لحماية الملعب والأنشطة المقامة عليه".
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