وفاة نائب في البرلمان الايراني شارك بحرب الثمانينيات مع العراق

توفي النائب المنتخب في الانتخابات البرلمانية الاخيرة عن مدينة "آستانة اشرفية" بمحافظة جيلان شمال ايران، محمد علي رمضاني مساء أمس الجمعة بعد اصابته بالانفلونزا.

وقال النائب عن مدينة آستانة اشرفية وبندر كياشهر محمد حسين قرباني، في تصريح صحافي، ان "النائب المنتخب الجديد محمد علي رمضاني دستك توفي مساء امس الجمعة بعد اصابته بالانفلونزا".

واضاف ان "رمضاني شارك في الدفاع المقدس اثناء الحرب المفروضة في الثمانينات مع العراق وكان يعاني من اعراض الاصابة بالاسلحة الكيمياوية، وفاز في انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي التي اقيمت يوم الجمعة 21 شباط الجاري بعد ان حصل على اغلبية الاصوات".