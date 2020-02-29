الرياضة النيابية تقترح تأجيل الدوري الممتاز لحين ارتفاع درجات الحرارة

رياضة 2020-02-29 | 09:51 1,842 مشاهدة اقترح نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية ديار برواري، السبت، تأجيل مباريات دوري الكرة الممتاز لحين ارتفاع درجات الحرارة، بدل إجرائها بدون حضور الجمهور، معتبراً أن عدم حضور الجماهير يُفقد المباريات جماليتها ويتسبب بمشاكل مالية للأندية.



وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، إن "



وأضاف برواري، أن "حضور الجماهير إلى المباريات، هو أمر له عدة مردودات بالظرف الطبيعي من بينها أن الجمهور العراقي هو نكهة المباريات، إضافة إلى أغلب واردات الأندية هو من بيع تذاكر المباريات، بالتالي فإن إجراء المباريات دون جمهور سيفقد المباريات جماليتها وأيضاً يتسبب بمشاكل مالية للأندية". وكان وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، أحمد رياض أعلن، أمس الأول الخميس، إقامة مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، من دون جمهور، مبيناً أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات خلية الأزمة "الخاصة بتدارك الوضع العام الذي سببه فايروس كورونا".وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، إن " الرياضة العراقية تأثرت بالعديد من القضايا التي حصلت سابقا والآن، حيث نالت حصتها من جميع الأحداث التي مر بها البلد والأوضاع الاقتصادية واليوم تأثرت أيضاً بالأوضاع الصحية وانتشار فايروس كورونا"، مبيناً أن "الفايروس ينتقل بالعدوى خلال التجمعات والملامسة السكانية والرذاذ بالتالي جاء قرار الاتحاد بإجراء المباريات بدون جمهور وفق توصيات صحية بخطورة التجمعات".وأضاف برواري، أن "حضور الجماهير إلى المباريات، هو أمر له عدة مردودات بالظرف الطبيعي من بينها أن الجمهور العراقي هو نكهة المباريات، إضافة إلى أغلب واردات الأندية هو من بيع تذاكر المباريات، بالتالي فإن إجراء المباريات دون جمهور سيفقد المباريات جماليتها وأيضاً يتسبب بمشاكل مالية للأندية". واقترح برواري تأجيل الدوري الممتاز قائلاً: "من خلال المتابعة لأسلوب انتشار المرض فمن الممكن أن يتم تأجيل الدوري لأسبوعين أو ثلاثة لحين ارتفاع درجات الحرارة كون الفايروس لا ينتشر بدرجات الحرارة المرتفعة بدل إجراء المباريات بدون جمهور". ودعا برواري اتحاد الكرة، إلى "التفكير ودراسة مقترح التأجيل لضمان استمرارية جمال كرة القدم وحضور الجماهير التفاعلي للمباريات، وأن تتم مراعاة جميع سلبيات وإيجابيات الموضوع". المحرر: حسان علاء

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