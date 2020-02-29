بالصور.. نقل مشتبه باصابته بفايروس كورونا الى مستشفى اليرموك بعجلة للدفاع المدني

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن نقلها مشتبه باصابته بفايروس كورونا من منطقة العبيدي الى مستشفى اليرموك ببغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد منتصف ليلة أمس ورد اخبار الى سيطرة الدفاع المدني يشير بوجود حالة مرضيه مشتبه باصابتها بفايروس كورونا".
واضافت انه "على الفور ارسلت فرقة اسعاف خاصة مجهزة بمعدات السلامة الى منطقة العبيدي لنقل الحالة المشتبه بها وسط اجراءات وقائية مشددة وتم نقلها الى مستشفى الفرات ومنها تم تحويلها الى مستشفى اليرموك لاجراء الفحص الطبي للتأكد من اصابتها"، مبينة انها "الان تحت المراقبة لحين اكتمال اجراءات تشخيص الطبي وبيان الاصابه من عدمه".
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