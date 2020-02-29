شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوروبا تعاقب "أتراك" على جرائم التنقيب في البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 متابعات_السعودية نيوز أعلن البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على مواطنين تركيين مساهمين في عمليات تنقيب غير قانونية في البحر المتوسط.

والمستهدفان حسب بيان للبرلمان الأوروبي، محمد فروح عقلين وعلي كوشكون ناموغلو، وهما مسؤولان في شركة البترول التركية ومشاركان بحكم وظيفتيهما في التخطيط لعمليات تنقيب غير قانونية. Advertisements وبموجب هذه العقوبات يُمنع المسؤولان من دخول الاتحاد الأوروبي وتم تجميد أصولهما .. وفقا “للعين“. وقال البرلمان “علاوة على ذلك، لا يسمح للأشخاص والكيانات من الاتحاد الأوروبي بوضع موارد تحت تصرفهم“. ويشارك كلا الرجلين في “تخطيط وتوجيه وتنفيذ أنشطة التنقيب عن الهيدروكربون البحرية في شرق البحر المتوسط”، حسب ذات البيان

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