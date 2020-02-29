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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 5 نواب برلمانيين بكورونا في إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني "البرلمان الإيراني" أسد الله عباسي، السبت، إصابة 5 نواب بالمجلس بفيروس كورونا.
كان عباسي، أعلن، الجمعة، عن توقف المجلس عن العمل حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
واستهدف "كورونا" مسؤولين حكوميين، في إيران وآخرهم مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة معصومة ابتكار التي أُخضعت للحجر الصحي في المستشفى، بالإضافة إلى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور.
كانت قناة "بي.بي.سي" باللغة الفارسية، ذكرت، الجمعة، نقلا عن مصادر طبية أن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في عدة مدن إيرانية جراء فيروس "كورونا" حتى الليلة الماضية.
ورفض متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية هذا التقرير، خاصة أنه سبق أن أعلن أن 34 شخصا فقط توفوا بسبب الفيروس حتى الآن وأصيب 388.
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