أنباء عن وفاة الرئيس محمود عباس.. والرئاسة الفلسطينية وحركة فتح تكشفان الحقيقة

تداولت عدداً من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وأصدرت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح بيانًا، اليوم السبت، للرد على شائعة وفاة الرئيس الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان له اليوم، إن الأخبار المتداولة حول وفاة الرئيس محمود عباس أبو مازن هي إشاعات مغرضة.

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وأضاف أن الرئيس محمود عباس يجري حالياً فحوصات طبية في مستشفى رام الله .

وتابع أن كل ما يُنشر حول وفاة الرئيس محمود عباس لا صحة له، مؤكدأً أن الرئيس الفلسطيني يتمتع بصحة جيدة.

من جانبها، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في بيان لها، إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عارية عن الصحة تمامًا.

ونفت حركة فتح ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدة أن الرئيس محمود عباس بصحة جيدة .