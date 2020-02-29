الكشف عن تطورات الحالة الصحية للمشير طنطاوي

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، عن تطورات الحالة الصحية للمشير محمد حسين طنطاوي، وذلك بعد شائعات وفاته والتي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية.

وتداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وأكد اللواء سمير فرج، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، أن المشير طنطاوي "بخير ومتواجد في منزله الآن."

يأتي هذا بعدما غاب المشير طنطاوي عن جنازة وعزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

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وفي وقت سابق، قال اللواء سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن المشير طنطاوي مصاب بالتهاب في الأذن الوسطى ولذلك غاب عن الجنازة، وأصدر نعيًا للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ونعى المشير طنطاوي، الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، الذي توفي يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 91 عامًا.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر مقربة من أسرة المشير طنطاوي قولها إنه تم نقله للعناية المركزة وسط حالة صحية حرجة.

وأضافت أن المشير يمر بوعكة صحية شديدة منذ أيام استدعت نقله إلى المستشفى، ويتم تقديم العلاج والفحوصات الأزمة.