وزير الصحة نشر فيديو لِلحدّ من التّهويل الحاصل حول كورونا

نشر ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ ​فيديو​ قائلا انه "لِلحدّ من التّهويل الحاصل من بعض وسائل الإعلام وللتّشديد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية التي تحدّ من إنتشار الفيروس، وشدد على ان "​الوقاية​ علاج".

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