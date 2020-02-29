ذبيان: ما قام به الجيش السوري في إدلب هو دفاع مشروع

أكد رئيس تيار صرخة وطن ​جهاد ذبيان​ أن "ما قام به ​الجيش السوري​ في إدلب هو دفاع مشروع عن سيادة ووحدة الأراضي العربية السورية، بوجه العدوان التركي الذي إنتهك حرمة ​الأراضي السورية​ عبر إدخال آلاف الجنود ومن خلال الدعم المباشر للجماعات الإرهابية التي باتت تخوض معركة الربع ​الساعة​ الأخيرة، والتي ستنتهي بإنتصار ساحق وكامل ل​سوريا​ قيادة وجيشا وشعبا على الإرهاب وداعميه الإقليميين والعرب والدوليين".

وسأل ذبيان عن "الموقف العربي الخجول والذي بلغ حد التخاذل والتواطؤ لجهة التزام الصمت وعدم صدور موقف يندد بالإنتهاك التركي الفاضح للسيادة السورية، وبالمناسبة سأل ذبيان هل لا زال هناك ما يسمى ب​جامعة الدول العربية​ التي علقت عضوية سوريا بالجامعة العربية بذريعة الأحداث العسكرية في سوريا، واليوم بات العالم على يقين بأن سوريا كانت ولا تزال تخوض حرباً بوجه الإرهاب للدفاع عن وجودها وسيادتها، بينما الأنظمة لعربية لا تزال غارقة في تآمرها على سوريا وشعبها وجيشها".

