توقيف 10 فتيات بجرم ممارسة الدعارة وتسهيلها

اعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة في بيان، بأنه "توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول أرقام خلوية دولية أجنبية تنشط في مجال تسهيل ​الدعارة​ لفتيات جرى إرسالهن الى ​لبنان​ لهذه الغاية، حيث يصار إلى تأمين زبائن لهن مقابل مبالغ مالية. وبناءً عليه وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمّ تحديد أماكن تواجد الفتيات، وجرى توقيفهن في داخل فنادق في محلّتي الحمراء و​السوديكو​، وهن كل من: ي. ر. ( مواليد 1989، أوكرانية) ك. ل. (مواليد 1994، رومانية) س. س. ( مواليد 1996، رومانية الجنسية) أ. أ. ( مواليد 1995، أوكرانية الجنسية) أ. س. (مواليد 1982، أوكرانية الأصل وتحمل الجنسية اللبنانية) بجرم تسهيل وممارسة الدعارة Advertisements أ. ب. ( مواليد 1987، أوكرانية) بالجرم المشهود م. ج. ( مواليد 1961 ، رومانية) بالجرم المشهود إ. ب. ( مواليد ،1987 أوكرانية) ك. أ. ( مواليد 1996، روسية) بالجرم المشهود ك. ل. ( مواليد 1991، أوكرانية) بالجرم المشهود بتفتيش غرفهن، جرى ضبط مبالغ مالية ومستندات لحوالات مالية الى الخارج. وبالتحقيق معهن، اعترفن بما نُسب إليهن، وأودعن مع المضبوطات ​القضاء​ المختص.

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