مستشفى عين وزين تنفي وجود إصابات بالكورونا لديها

نفت إدارة ​مستشفى عين وزين​ في بيان، وجود أي حال كورونا في المستشفى، ولفتت الى انه "تداول بعض وسائل التواصل الإجتماعي خبرا مفاده وصول حال كورونا إلى مستشفى عين وزين وتحويلها إلى مستشفى ​رفيق الحريري​ للمعالجة، ووجود حال سل في المستشفى مع افتقار للكمامات لدى فريق العمل، يهم إدارة المستشفى أن تنفي نفيا قاطعا وجود مثل هذه الحالات، وتؤكد أن الخبر عار من الصحة، علما أنه، في حال وجود مثل هذه الحالات، سيتم التبليغ عنها وفق الأصول إلى ​وزارة الصحة العامة​، كما تؤكد وجود المواد و​المستلزمات الطبية​ كافة والسبل اللازمة للوقاية من هذه الحالات. كما طلبت من رواد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ توخي الدقة وإستيضاح هذه المعلومات من مصدرها قبل نشر أي خبر، فاقتضى التوضيح".

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