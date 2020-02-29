وزير الصحة أرجأ زيارته لمستشفيات الشمال نتيجة انشغاله بالمتابعة الميدانية

أرجأ ​وزير الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​ زيارة كانت مقررة اليوم ل​مستشفيات​ ​الشمال​، نتيجة انشغاله بالمتابعة الميدانية للاجراءات المتخذة في نقطة ​المصنع​ الحدودية، كما في ​مطار بيروت الدولي​. إضغط للمزيد

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