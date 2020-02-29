مشيخة العقل والمجلس المذهبي: للاخذ بالإرشادات الرسمية بكل جدّية والتوقف عن سلام الأيدي

اشارت مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين ​الدروز​ في بيان الى انه "في ظلّ التحذير العالمي وتواتر المعلومات الرسميَّة من قبل أعلى المرجعيات الصحّيَّة عن ازدياد مخاطر انتشار مرض "​الكورونا​" وسهولة وسرعة نقل العدوى، فإنَّه لا بدَّ من المبادرة إلى القيام بواجب ​الوقاية​ وحسن التدبُّر وفق ما تقتضيه قواعد المحافظة و​السلام​ة. لذلك، فإنَّ مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحّدين الدروز يتوجَّهان من أبناء الطائفة الكرام ببعض التنبيهات والتحذيرات، مرفقة بأطيب التمنيات لأهلنا ولوطننا بالسلامة من جميع الأوبئة الصحية وغيرها المهدِّدة للمجتمع، وآملةً أخذ تلك التوجيهات بعين الاعتبار والاهتمام، بعد الاستعانة بالله تعالى، وهو نعم النصير القدير.

اضاف البيان "يُرجى التنبُّه باهتمام وافٍ والأخذ بالإرشادات الرسمية بكل جدّية، واعتماد أساليب الوقاية المُعلَن عنها من قبل أهل الاختصاص، خصوصا فيما يتعلَّق بالتدابير الضروريَّة المعلَن عنها في حال ظهور الأعراض وغيرها، إذ في ذلك نوعٌ من الحذر الواجب لا يتناقض مع الإيمان والرضى والتسليم، بل هو واجب إنسانيّ أخلاقيّ في الصميم تجاه الاهل والمجتمع".

واعتبر إنَّ مبدأ الوقاية اليوم هو واجب على كلّ عاقل مسؤول في نشاطه وأعماله ويوجب في الظروف الراهنة ضرورة تجاوز بعض العادات الاجتماعية، كالسلام في مناسبات المآتم والأفراح وغير ذلك من الاجتماعات على تعدادها، والاكتفاء بسلام القلوب والعيون وبـ"المشالحة"، وفي ذلك وقايةٌ ورقيٌّ وحِفظ للسلامة في اجتناب التسبُّب بانتقال عدوى ​الأمراض​ الممكنة، وليس في مثل هذا الأمر ما يُفسِد الاحترام والمودَّةَ بين الناس والإخوان والعائلات.

اضاف البيان إنَّ مشيخة العقل والمجلس المذهبي يأملان من الجميع أخذ التحذير بكل جدّية والتجاوب والتعاون،"درهم وقاية خير من قنطار علاج" والله ولي التوفيق".