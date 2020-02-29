أكد عضو "تكتل لبنان القوي"، النائب سيزار أبي خليل "اننا ننتظر بفارغ الصبر انتهاء أعمل الحفر في أول بئر نفطي، وحسب النتائح تقرر الشركات التوسع وحفر آبار أخرى"، مشيرا الى انه "في البلوك رقم 8 هناك اعتداء على الورق من قبل العدو الاسرائيلي، وهناك خلاف حول البلوك رقم 9 اذا أن الخط الذي رسمته اسرائيل يعتدي على مياهنا الاقليمية".
وفي حديث تلفزيوني، شدد أبي خليل على "اننا في لبنان نقاوم الاعتداءات التي تقوم بها اسرائيل وتماشيا مع سياسة لبنان سرنا في مساعي ترسيم الحدود ولكن من جهة اسرائيل لا يوجد نية للتعامل بواقعية ولا يزال هذا الامر موضع اعتداء على لبنان عبر رسم خط لا يعتمد اي معايير دولية".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل: ننتظر بفارغ الصبر انتهاء أعمل الحفر في أول بئر نفطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.