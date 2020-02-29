أبي خليل: ننتظر بفارغ الصبر انتهاء أعمل الحفر في أول بئر نفطي

أكد عضو "تكتل ​لبنان​ القوي"، النائب ​سيزار أبي خليل​ "اننا ننتظر بفارغ الصبر انتهاء أعمل الحفر في أول بئر نفطي، وحسب النتائح تقرر الشركات التوسع وحفر آبار أخرى"، مشيرا الى انه "في البلوك رقم 8 هناك اعتداء على الورق من قبل العدو ال​اسرائيل​ي، وهناك خلاف حول البلوك رقم 9 اذا أن الخط الذي رسمته اسرائيل يعتدي على مياهنا الاقليمية".

وفي حديث تلفزيوني، شدد أبي خليل على "اننا في لبنان نقاوم الاعتداءات التي تقوم بها اسرائيل وتماشيا مع ​سياسة​ لبنان سرنا في مساعي ​ترسيم الحدود​ ولكن من جهة اسرائيل لا يوجد نية للتعامل بواقعية ولا يزال هذا الامر موضع اعتداء على لبنان عبر رسم خط لا يعتمد اي معايير دولية".