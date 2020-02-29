النشرة: تعرض عنصر بأحد الأجهزة الأمنية لإطلاق نار بالهرمل وإصابته حرجة

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن تعرض عنصر بأحد الأجهزة الأمنية لإطلاق نار على خلفية ثأرية في منطقة الشواغير بالهرمل، مما أدى إلى إصابته بجروج بلغية وهو في حالة حرجة.
وعلى الفور حضرت قوة من الجيش اللبناني وضربت طوقا أمنيا في المكان وباشرات تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.
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