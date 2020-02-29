النشرة: تعرض عنصر بأحد الأجهزة الأمنية لإطلاق نار بالهرمل وإصابته حرجة

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن تعرض عنصر بأحد ​الأجهزة الأمنية​ ل​إطلاق نار​ على خلفية ثأرية في منطقة الشواغير ب​الهرمل​، مما أدى إلى إصابته بجروج بلغية وهو في حالة حرجة.

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش اللبناني وضربت طوقا أمنيا في المكان وباشرات تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.