طقس متقلّب وممطر يستمر حتى بعد ظهر يوم الأحد

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يؤثّر منخفض جوي على الحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلّب وممطر ويستمر حتى بعد ظهر يوم الأحد.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة قد تصل سرعتها الى ٧٥ كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر، تتساقط ​أمطار​ خفيفة محلية تصبح متفرقة اعتباراً من بعد الظهر مصحوبة بعواصف رعدية وتشتد غزارتها ليلا ، تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق خلال ​النهار​ وتتدنى ليل السبت /الاحد لتلامس ١٠٠٠متر . كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات .

الأحد: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة فجرا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتبارا من بعد الظهر. نحذر من تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو ال ١٣٠٠م خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة. نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ال ١٥٠٠م خلال الليل وساعات الصباح الاولى.