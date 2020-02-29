اعلنت سفارة ​السعودية​ في بيان، أنه "انطلاقا من حرص سفارة السعودية لدى ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية على سلامة المواطنين السعوديين من انتقال عدوى ​فيروس كورونا​ الجديد "COYID - 19" والمنتشر في دول عديدة، تأمل ​السفارة​ من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية للجمهورية اللبنانية، وتهيب بالمواطنين السعوديين في لبنان اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الاماكن المزدحمة، واتباع الاجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الاصابة بهذا الفيروس، وعدم التردد بالاتصال في السفارة لطلب المساعدة عند الحاجة. حمى الله الجميع من كل مكروه".

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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية دعت مواطنيها الى تأجيل السفر الى لبنان بسبب الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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