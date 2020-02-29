وزارة العمل تنفي اصدار اي بيان يتعلق بإقفال المؤسسات الرسمية

نفى المكتب الإعلامي في وزارة العمل ان يكون قد أصدر اي بيان يتعلق بإقفال المؤسسات الرسمية والشركات الخاصة بدء من 2 اذار وحتى العاشر منه بسبب الاوضاع الناجمة عن فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.