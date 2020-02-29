وزارة العمل تنفي اصدار اي بيان يتعلق بإقفال المؤسسات الرسمية

نفى المكتب الإعلامي في ​وزارة العمل​ ان يكون قد أصدر اي بيان يتعلق بإقفال المؤسسات الرسمية والشركات الخاصة بدء من 2 اذار وحتى العاشر منه بسبب الاوضاع الناجمة عن ​فيروس كورونا​، مؤكدا أن هذا الخبر عار عن ​الصحة​ جملة وتفصيلا.

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