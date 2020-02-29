لويس لحود ممثلا وزير الزراعة: في صدد تنظيم مؤتمر عن الأمن الغذائي

أعلن المدير العام ل​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​ أن "الخطط الاستراتيجية لوزارة الزراعة القائمة على وضع رؤية إنمائية في ضوء التطورات الاقتصادية، بالتعاون مع الوزارات المختصة و​البلديات​، ووزير الزراعة في صدد تنظيم مؤتمر عن ​الأمن​ الغذائي في كل المناطق، ونحن نعمل على إنشاء لجان من أجل التواصل مع ​المزارعين​ والبلديات، بهدف العمل لتوفير الغذاء السليم بالكميات المطلوبة، مع التركيز على النوعية".

وفي كلمة له خلال تمثيله وزير الزراعة، في لقاء حواري عن واقع ​القطاع الزراعي​، دعا إلى "العودة إلى زراعة الأرض لزيادة كميات الإنتاج وتأمين فرص العمل وخفض استيراد المواد الغذائية الكمالية". وقال: "نحرص على تأمين كل خدمات المراكز الزراعية ومراكز الأحراج والدوائر، وواجباتنا أن نكون بجانب المزارعين".

واكد انه "سيعاد النظر في الاتفاقات التجارية المعقودة بين ​لبنان​ والدول الأوروبية والعربية، بما يضمن التوازن بين ​الصادرات​ والواردات، وتعزيز الصادرات الزراعية إلى ​البرازيل​ ودول ​أميركا اللاتينية​، ​أوروبا الشرقية​، والأسواق الآسيوية والعربية، كما سيتم تخصيص يوم وطني لكل صنف من منتجاتنا".

وطالب البلديات ب"المساعدة للحفاظ على ما تبقى من ثروة لبنان الحرجية، وزيادة المساحات الخضراء، مع ضرورة تشديد العقوبات على من يقطع الأشجار". وأعلن أن "فترة رش حقول ​القمح​ ستبدأ في آخر أسبوع من نيسان لغاية أواسط حزيران، بالتعاون مع ​الجيش​".