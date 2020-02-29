بومبيو وصل إلى الدوحة لحضور توقيع الاتفاق مع حركة طالبان

وصل وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ إلى ​الدوحة​ لحضور توقيع الاتفاق مع ​حركة طالبان​.

وفي وقت سابق اعلن مسؤولون بحركة "طالبان" الأفغانية إن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب.

وبحسب رويترز "أمرت طالبان جميع المقاتلين بالتوقف عن شن أي هجوم انتظارا للتوقيع على الاتفاق لإحلال السلام في أفغانستان".

وتستعد الولايات المتحدة و"طالبان" للتوقيع على اتفاق سلام بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.