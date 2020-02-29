الشرطة الفرنسية: حريق اندلع قرب محطة قطارات بباريس

أعلنت ​الشرطة الفرنسية​ أن "حريقا اندلع قرب محطة قطارات رئيسية "غار دي ليون" في العاصمة الفرنسية ​باريس​، وسط ​احتجاجات​ عنيفة ضد مغني كونغولي ينتظر أن يقيم حفلا موسيقيا في موقع مجاور"، لافتة الى انه "تم إجلاء المحطة إثر أعمال الشغب كما نصحت الشرطة المواطنين بتجنب المنطقة والسماح لأجهزة الطوارئ بالتدخل، مضيفة في وقت لاحق أن الحريق قد تم إخماده".

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