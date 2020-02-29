وفاة نائب في البرلمان الإيراني لإصابته بفيروس كورونا واصابة نجل مستشار خامنئي

افادت وسائل اعلام ايرانية عن تسجيل إصابتين في ​إيران​ ب​فيروس كورونا​ أحدهما عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام والآخر نجل مستشار المرشد الاعلى ​السيد علي الخامنئي​. وتحدثت وكالة "فارس" عن وفاة النائب في ​البرلمان الإيراني​ محمد رمضاني لإصابته بفيروس كورونا. إضغط للمزيد

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