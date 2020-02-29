موسوي: رد إيران على اي عدوان اسرائيلي ضد مصالحها في سوريا سيكون ساحقا

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان "رد ايران على اي عدوان او تصرف احمق من جانب اسرائيل ضد مصالح البلاد في سوريا والمنطقة سيكون ساحقا وباعثا على الندم.
واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان تواجد ايران في سوريا مبني على دعوة واتفاق مع الحكومة فيها وبهدف مكافحة الارهاب المدعوم من قبل اميركا واسرائيل وان بلادنا لن تتوانى ولن تجامل لحظة واحدة في صون التواجد في سوريا والدفاع عن امنها القومي ومصالحها الاقليمية وسترد على اي عدوان او تصرف يتسم بالحماقة ردا ساحقا وحازما.
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