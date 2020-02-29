أردوغان: نريد منطقة آمنة لأكثر من مليون مدني سوري على حدودنا الجنوبية

اعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ اننا نريد منطقة آمنة لأكثر من مليون شخص على حدودنا الجنوبية، ونحن مستمرون في الاتصالات الدبلوماسية والحوار رغم عدم الوفاء من قبل الأطراف الأخرى.

ولفت ​اردوغان​ في كلمة له في ​اسطنبول​، الى اننا لا نستطيع ترك ملايين السوريين في إدلب تحت رحمة النظام السوري، وأكثر من 3 ملايين سوري يعيشون داخل تركيا ولا نستطيع تحمل موجة لجوء أخرى، والوعود الدولية بتقديم مساعدات لتركيا من أجل اللاجئين لم تنفذ، وإذا لم تنفذ ألمانيا وعودها المادية فسنرسل المهاجرين إليهم.

واشار أردوغان الى اننا قتلنا أكثر من 2000 فرد من النظام السوري ودمرنا 300 مركبة ومدارج طائرات ومخازن أسلحة كيميائية، والنظام السوري هو من أرغمنا على التعامل بهذا الشكل وعليه أن يدفع الثمن. واشار الى إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تفسح روسيا المجال لتركيا لتتعامل مع النظام السوري بمفردها.

وذكر بأنه "إن لم نقاتل المنظمات الإرهابية داخل سوريا فسنضطر لمقاتلتها لاحقا في تركيا، خاصة وان هناك ما بين 40 و60 ألف إرهابي مدرب داخل سوريا يشكلون تهديدا لتركيا".