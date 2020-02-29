أبو الغيط يزور الجزائر للإعداد للقمة العربية المقبلة

بدأ الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​، ​أحمد أبو الغيط​، زيارة إلى ​الجزائر​، للإعداد للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الجزائر، وستناقش قضايا ​ليبيا​ و​سوريا​ وتطورات ​القضية الفلسطينية​.

واشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير ​حسام زكي​ الى إنه من المقرر أن "تشهد الزيارة الأولى التي يقوم بها أبو الغيط للجزائر منذ توليه المنصب لقاء مع ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​، وجلسة محادثات مع وزير الخارجية صبري بوقدوم".

وأوضح زكي أن "المحادثات ستتركز حول عدد من الملفات الإقليمية الهامة في المنطقة العربية وفي مقدمتها الأزمتين في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية، كما ستتطرق إلى موعد القمة المقبلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المطروحة علي جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل للجامعة العربية في 4 آذار".