الخارجية الروسية: اتفاق مع أنقرة لخفض التوتر على الأرض في سوريا

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن ​موسكو​ و​أنقرة​ تؤكدان خلال المشاورات تركيزهما على الحد من التوترات على الأرض خلال الحرب ضد الإرهابيين في ​سوريا​. إضغط للمزيد

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