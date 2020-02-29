السلطات اليونانية تطلق قنابل الغاز لتفريق آلاف المهاجرين عند الحدود اليونانية التركية

اطلقت السلطات اليونانية قنابل ​الغاز​ لتفريق آلاف ​المهاجرين​ عند الحدود اليونانية التركية.

وقد وصل الاف اللاجئين المقيمين في تركيا إلى الحدود مع اليونان وبلغاريا بعدما أعلن مسؤول تركي أن بلاده لم تعد ملتزمة باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي عام 2016، لمنع وصول اللاجئين إلى أوروبا.

وقالت اليونان وبلغاريا إنهما تشدّدان القيود على الحدود لمنع مرور المهاجرين بطريق غير قانوني.

بلغاريا لفتت إلى أنها قامت بإرسال ألف جندي إضافي إلى الحدود.

وكان قد هدد مسؤول تركي بتدفق جديد للمهاجرين نحو أوروبا، في محاولة للحصول على دعم من المجتمع الدولي بعد مقتل أكثر من 33 عسكرياً تركياً على الأقل بقصف جوي في سوريا.