اشتباكات بين المهاجرين والشرطة اليونانية عند الحدود مع تركيا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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أدرنة: حاولت الشرطة اليونانية السبت ردع آلاف المهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور الحدود مع تركيا باستخدام القنابل المسيلة للدموع، فيما رمى بعضهم الحجارة باتجاه قوات الأمن، كما شاهد صحافيون في فرانس برس.

ووقعت هذه المواجهات عند نقطة بازاركول الحدودية بعدما أعلنت تركيا الجمعة أنها لن تمنع بعد اليوم المهاجرين من الوصول إلى أوروبا، وقد قضى الآلاف منهم الليلة عند الحدود.