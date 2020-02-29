كورونا وكوريا الشمالية.. الزعيم يحذر من "عواقب وخيمة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الزعيم الكوري كيم جونغ أون

وأشرف كيم جونغ أون على مناورات عسكرية لجيش كوريا الشمالية الجمعة، في ظهور نادر للزعيم الكوري الشمالي وسط إجراءات مشددة في البلاد لمنع انتشار الفيروس، وفقا لوكالة رويترز.

ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي حالات إصابة بالفيروس حتى الآن، بينما أكدت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد أن السكان الذين ظهرت عليهم أعراض للإصابة، وضعوا في حجر صحي مدته شهر كامل.

وقال الزعيم الكوري: "في حال دخل المرض المعدي، الذي يتفشى من دون سيطرة، إلى بلادنا، فسنشهد عواقب وخيمة"، وفقا لوكالة أنباء كوريا الشمالية.

وأضاف: "يجب أن لا يكون هناك حالات استثنائية داخل البلاد، وعلى الجميع الخضوع للبرنامج المضاد للوباء التابع للدولة".

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وأصدر كيم أوامر بغلق جميع المنافذ البرية والجوية التي "من الممكن أن يدخل منها الفيروس إلى البلاد"، كما أمر بتشديد الفحص والاختبارات وإجراءات الحجر الصحي.

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وأعلنت الصين السبت تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، مما يرفع عدد الوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 2835.

وقالت اللجنة الوطنيّة للصحّة في الصين، إنّ إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 79251 حالة.

كما سجلت كوريا الجنوبية، السبت، 594 إصابة جديدة بالفيروس، في زيادة هي الأكبر حتى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد 3 وفيات إضافية.

وأكثر من 90 بالمئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سجلت في مدينة دايغو التي تعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة لها، حسبما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان.

يذكر أن مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، تبعد مسافة 1400 كم عن عاصمة كوريا الشمالية بيونغيانغ، بينما تبعد دايغو 430 كم عنها.