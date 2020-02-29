شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الأمة يستعد.. تفاصيل الاجتماعات الأخيرة لإعداد قوائم الوفد الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث باسم الحزب، إن هناك متابعة مستمرة مع اللجان العامة للحزب في المحافظات، لإعداد الكشوف الخاصة بالمرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا إلى أن الاختيار يخضع لسلسلة إجراءات ولم تكن بشكل عشوائي، وخاصة أن الحزب يركز على اختيار شخصيات قوية وقادرة على المنافسة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد في تصريح لـ"الخليج 365"، أن القوائم التى ستعد من المحافظات، ستخضع أيضا لإجراءات من الحزب، ولا تعنى أنها ستكون القوائم النهائية، ولكن المتفق عليه من خلال قيادات الحزب سيكون هو النهائي بعد الاتفاق عليه بشكل رسمي، موضحا أن حزب الوفد جاهز لخوض الانتخابات بكافة استحقاقاتها ، وسيعمل على تحقيق عدد من المقاعد التي تليق بالحزب ومكانته.

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وتابع أن قيادات الحزب في كافة المحافظات تعمل على التحرك في إطار الخريطة الحزبية الفعلية، من خلال قيادات اللجان العامة، لافتا إلى أن هناك جولات يقوم بها أعضاء الهيئة والمكتب التنفيذي للحزب في كافة المحافظات لإتمام هذه القوائم الانتخابية.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أكد على ضرورة الانتهاء من انتخابات مجلس النواب قبل 9 نوفمبر المقبل، لافتا أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء المجلس الحالي، الذي تنتهي مدته في 9 يناير 2021 ، لذا يتعين إجراء الانتخابات قبل يوم 9 نوفمبر، وأنه من النصوص الدستورية أن مدة الانعقاد في دور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر وهو يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر وينتهي بنهاية شهر يونيه، وعلى هذا الأساس لا بد من الانتهاء من قانون مجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والموازنة العامة.