القبض على 5 عاطلين بحوزتهم فودو وهيروين بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، القبض على 5 عاطلين، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بشبرا الخيمة، جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد أحمد عسر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بشن ضباط القسم حملة أمنية مكبرة لضبط مروجي المواد المخدرة بدائرة القسم، أسفرت عن ضبط 5 عاطلين تخصصوا في ترويج المخدرات على عملائهم.

وجرى ضبط كلً من، "م. أ" 41 سنة، و"أ. ح" 20 سنة، عاطل، و"س.م" 21 سنة، عاطل، و"ح. و" 32 سنة، عاطل، وبحوزتهم كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 120 جرامًا، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3212 لسنة 2020 جنح قسم أول شبرا الخيمة.

كما جرى ضبط "أ. م. م" 35 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 50 جرامًا، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3354 لسنة 2020 جنح قسم أول شبرا الخيمة.