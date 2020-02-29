نموذج تعليمي للري بالتنقيط في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

صمم معلم بمدرسة مصطفى كامل الثانوية الزراعية بأبوصويرة التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية، بمحافظة جنوب سيناء، نموذجًا لشبكة ري بالتنقيط.

وقال أسامة محي، معلم استصلاح أراضي وهندسة زراعية، بالمدرسة إنه صمم نموذجًا لشبكة الري بالتنقيط بمساعدة الطلاب، لتقريب المعنى والصورة الواقعية لطرق الري الحديثة للطلاب، خاصة وأنهم يعيشون في بيئة صحراوية، ما سيجعل التعليم باقي الأثر لديهم.

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وأكد أسامة محي، أن الأنشطة التعليمية لها أثر كبير في تنمية قدرة الطلاب على الابتكار والابداع، وجعل بيئة التعلم ممتعة وهادفة لدى الطلاب، وتجعلهم أكثر قدرة على التفكير خارج الصندوق، وتنمي قدراتهم العقلية على استخدام كل ما هو متاح من خامات البيئة، لابتكار أشياء جديدة.

وأوضح أن النموذج التعليمي للري بالتنقيط، يعد نموذج تعليمي على الطبيعة، وهو عبارة عن صندوق جرى استغلاله كمصدر للمياه، ويخرج منه محبس موصل للمواسير الرئيسية، خارج منه طلمبة لسحب المياه لتوزيعها على شبكة الري، إضافة إلى وجود فلتر ومواسير وخطوط فرعية لتوصيل المياه للنباتات.

ومن جانبه قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن التعليم الفني بالمحافظة يشهد طفرة غير مسبوقة، ويجرى من خلاله إعداد الطلاب لسوق العمل، وسبق وجرى إنشاء مصنع لإنتاج لمبات الليد بالمدرسة الصناعية في مدينة أبوزنيمة، ومخبز بالمدرسة الفندقية بمدينة طور سيناء.