بالصور.. النيران تلتهم الطابق الأول بنادي زفتي الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

سيطرت قوات الحماية المدنية اليوم السبت، على حريقٍ شب داخل أحد مباني نادي زفتي الرياضي بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتي، بورود بلاغ من مصطفى الشوربجي رئيس مجلس إدارة نادي زفتي الرياضي، بنشوب حريق بالطابق الأول بالمبنى الإداري بالنادي.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء، سيطرت على الحريق دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية، وحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه صرح مصطفى الشوربجي رئيس مجلس إدارة النادي، أن الطابق الأول الذي أمسكت به النيران، يستخدم لخلع الملابس الخاصة بفريق الكرة.