انطلاق البرنامج التدريبي لمعامل أطفال الأنابيب بجامعة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

تنظم جامعه بنها برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي لمعامل أطفال الأنابيب، بفرع الجامعة الجديد بالعبور.

وقال الدكتور كريم الدش، المدير الأكاديمي لفرع الجامعة بالعبور، إن البرنامج يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تأهيل أخصائي معامل أطفال الأنابيب في مصر وخارجها، لمواكبة التطورات الحديثة في مجال أطفال الأنابيب والحقن المجهري.

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من جانبه قال الدكتور أحمد يوسف، الأستاذ بكلية الطب، ومنسق البرنامج، إن مجلس الجامعة اعتمد برنامج تدريبي لأخصائي معامل الأجنة وأطفال الأنابيب، يشمل خريجي كليات العلوم، والطب البيطري، والصيدلة، والأسنان، والطب، لتأهيلهم للعمل أخصائيين في معامل الأجنة وأطفال الأنابيب والحقن المجهري داخل مصر وخارجها.

وأشار يوسف، إلى أن البرنامج التدريبي يعد تطور نوعي في طرق التدريب، خاصة في هذا المجال المتقدم، مضيفًا أن التدريب النظري سيكون داخل فرع الجامعة بالعبور، أما التدريب العملي فسيكون داخل معامل كليات الطب والطب البيطري، ويشارك في البرنامج كوكبة من الأستاذة من جميع الجامعات المصرية.

وأعرب الدكتور هشام العناني، أستاذ أمراض النساء والتوليد بقصر العيني وخبير أطفال الأنابيب والحقن المجهري، عن سعادته بالمشاركة في هذا البرنامج التدريبي المتميز، مشيرًا إلى أن جامعة بنها بادرت بالدفع بهذه البرامج المهنية التي تخدم سوق العمل داخل وخارج مصر.