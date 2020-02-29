تسليم شهادات "أمان المصريين" للعمالة غير المنتظمة في بورسعيد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

سلم السيد السنجابي، مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، شهادات "أمان المصريين"، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، للتأمين على كافة فئات المجتمع خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، إلى عدد من العمال غير المنتظمة بالمحافظة.

وأشار "السنجابي"، خلال كلمته على هامش تسليم الشهادات بديوان المديرية، إلى أن المديرية نظمت ندوة لتوعية العاملين بالأحياء وشركات السرفيس والخدمات البيئية بالمزايا المستحقة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وتعريفهم بالمنح المستحقة، وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية ومزايا شهادات الأمان للعمال.

وأكد مدير القوى العاملة أنه سلم اليوم، 54 شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، وجاري تسليم باقي الشهادات لمن لم يحصل عليها، مشيدًا بدور القيادة السياسية في الاهتمام بكافة فئات الشعب بالحماية والرعاية لتوفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة للتوجه الصحيح لرعاية كافة المواطنين فى مواقع العمل، لزيادة الإنتاج لنمو الاقتصاد الوطني.