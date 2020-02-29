محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالديوان العام

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في إطار التواصل الدائم بين محافظة بورسعيد والأكاديمية.
وأشاد المحافظ، خلال اللقاء، بالدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية بالمحافظة في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم في مجال اللوجستيات، وذلك بعد تدريب عدد من الشباب على الأعمال الخاصة باللوجستيات والنقل البحري والأرصفة البحرية.
وأكد محافظ بورسعيد، أن دور هذا الصرح الكبير يزداد أهمية خاصة مع المشروعات التي تجري بمنطقة شرق بورسعيد، وأعمال التطوير داخل الميناء، والذي يجري العمل فيه لإنشاء العديد من الأرصفة البحرية.
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