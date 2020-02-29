مدير عام منظمة الصحة العالمية :الدول التي تعتقد أن كورونا بعيد عنها ترتكب "خطأ قاتلا"

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن أي دولة تفترض أنها لن تتعرض لفيروس كورونا المستجد ترتكب « خطأ قاتلا » وإن على الدول الغنية التي قد تظن أنها في وضع أكثر أمانا أن تتوقع مفاجآت.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة إن إيران، التي أصبح بها أعلى معدل وفيات بالمرض خارج الصين حتى الآن، قد تواجه معدل تفش أسوأ مما هو موجود الآن. وأضاف أن المنظمة تُجري محادثات أيضا مع المنظمين بخصوص مصير دورة الألعاب الأولمبية المقرر إجراؤها في اليابان في جويلية.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية « يتعين ألا تفترض دولة أنها لن تشهد حالات إصابة. سيكون ذلك خطأ قاتلا بمعنى الكلمة ».

وتابع « أقول لو أخذنا إيطاليا مثلا، وهي عضو بمجموعة الدول السبع (الصناعية)، فإنها مفاجأة حقيقية. بالتالي فإنه حتى كثير من الدول المتقدمة الأخرى هناك بعض المفاجآت، يجب أن تتوقع بعض المفاجآت ».

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وقال تيدروس إن تفشي فيروس كورونا الجديد في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوية وصل « مرحلة حاسمة » وحث الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.

وأضاف في إفادة صحفية « هناك احتمال لتفشي الفيروس بصورة وبائية… هذا ليس وقت الخوف. هذا وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح ».

وردا على سؤال عن بلوغ معدل الوفيات في إيران نحو 10 في المائة بين حالات الإصابة المؤكدة قال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية إن ذلك مؤشر على أن المرض ربما انتشر في إيران بشكل يفوق ما نشرته الإحصاءات الرسمية.