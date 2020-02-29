مفتي لبنان يدعم قرار السعودية بتعليق الدخول لأداء العمرة لعدم انتشار كورونا

أعلن مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، تأييده ودعمه لقرار السعودية بالتعليق المؤقت لدخول أراضيها لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، في إطار الجهود الرامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. الجهود الرامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأثنى مفتي لبنان، في تصريح اليوم السبت، على الإجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها السعودية في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من جميع أنحاء العالم، والمحافظة على الأمن الصحي للحد من انتشار الفيروس. السبت، على الإجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها السعودية في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من جميع أنحاء العالم، والمحافظة على الأمن الصحي للحد من انتشار الفيروس.

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