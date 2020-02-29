السعودية تهيب بمواطنيها تأجيل السفر إلى لبنان.. لهذا السبب

دعت السعودية مواطنيها لتأجيل السفر إلى لبنان، وكتبت السفارة السعودية في بيروت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، أن المملكة تهيب بالمواطنين السعوديين والمقيمين بضرورة تأجيل السفر، خاصة بعد تأكيد 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان.
وأملت السفارة من المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان
من جهة ثانية، أعلنت مسؤولة بوزارة الصحة الكويتية في مؤتمر صحفي، اليوم السبت،أن الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم السفر بسبب مخاوف من عدوى فيروس كورونا، مضيفة أن الكويت لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وجاءت هذه الدعوة عامة دون تحديد الوجهة التي تنصح الكويت مواطنيها بعدم السفر إليها.
وقالت وزارة الصحة، أمس الجمعة إن العدد الإجمالي للإصابات بالمرض في الكويت بلغ 45 دون تسجيل أي وفيات.
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