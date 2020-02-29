رئيس فنزويلا: فيروس كورونا قد يكون تم اختراعه كسلاح بيولوجي ضد الصين

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن فيروس كورونا الجديد قد يكون تم اختراعه كسلاح بيولوجي ضد الصين.
اختراعها لأغراض الحرب البيولوجية ضد الصين".
ونقلت قناة روسيا اليوم اليوم السبت عن مادورو قوله إنه تم إجراء تحليلات في العالم تظهر أن فيروس كورونا يمكن أن يكون سلالة تم
العالم.
وأضاف أن هناك الكثير مما يشير إلى حقيقة ذلك الأمر، ويجب أن نصرح بذلك، وندق ناقوس الخطر من أجل منع استخدام فيروس كورونا كسلاح ضد الصين وشعوب
وتم تسجيل فيروس كورونا الجديد في نهاية ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية وهي أكثر مدن وسط الصين كثافة سكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.وأسفر المرض عن وفاة نحو 2800 شخص حتى الآن، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 80 ألف شخص، وانتشر الفيروس فى أكثر من 50 دولة حول العالم.
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