صحف لبنان: مخاوف من تفشي فيروس "كورونا" في ظل ضعف إجراءات الوقاية

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت في افتتاحياتها على تطورات الوضع الداخلي المتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد المصابين إلى 4 حالات، وصدور قرار بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس حتى 8 مارس المقبل، مشيرة إلى وجود مخاوف جدية من انتشار الفيروس بعد عودة الكثير من اللبنانيين خلال الأيام القليلة الماضية من إيران التي يتفشى فيها الفيروس.



وأعربت صحف النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق عن الخشية من أن يكون الفيروس قد انتشر في لبنان في الأيام الأخيرة بوتيرة أكبر

مما هو معلن عنها فعليا، في ظل تأخر السلطة في اتخاذ الإجراءات الوقائية المتشددة وضعف إجراءات المراقبة الطبية على الحدود والمعابر البرية.



ووصفت الصحف، الإجراءات الوقائية من الفيروس في لبنان بأنها بدائية لا ترقى إلى حجم هذا الخطر الذي يشتد ويتفاقم يوما بعد يوم، فيما هو يتطلب إجراءات بالغة الشدة.

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من ناحية أخرى، ذكرت الصحف أن البرلمان يتجه إلى تشريع الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال في البنوك)، مشيرة إلى

أن الحكومة أنجزت مسودة مشروع قانون في هذا الصدد، تمهيدا لإقراره في غضون النصف الثاني من شهر مارس المقبل، وذلك لحماية حقوق صغار المودعين في القطاع المصرفي اللبناني.



ولفتت الصحف إلى أن مشروع القانون يتضمن القيود على الودائع والتحويلات المصرفية، بديلا عن الإجراءات المتباينة التي تتبعها البنوك في الوقت الحالي بصورة غير قانونية.



كانت البنوك اللبنانية قد فرضت سياسة الكابيتال كنترول عقب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، والتي ترتب عليها التضييق بصورة كبيرة على عمليات السحب والتحويلات المصرفية إلى الخارج بالدولار الأمريكي في ضوء تكالب المودعين على سحب أموالهم بالدولار من البنوك وتخزينها في منازلهم أو تحويلها إلى الخارج، وسط مخاوف من انهيار القطاع المصرفي اللبناني.

