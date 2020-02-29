كويتيون عائدون من إيران يرفضون الحجر الصحي !!

شهد مطار الكويت صباح اليوم، حدوث مشادات بين عدد من المواطنين الكويتيين العائدين من ايران والأجهزة المختصة في المطار الأمنية والصحية. المختصة في المطار الأمنية والصحية.

وذكرت صحيفة الرآي نقلا عن مصدر مطلع أن عدد من المواطنين الكويتيين القادمين من ايران اليوم رفضوا الانتقال بالباصات إلى مركز الحجر الصحي واصروا على الذهاب مباشرة إلى منازلهم.

مصدر مطلع أن عدد من المواطنين الكويتيين القادمين من ايران اليوم رفضوا الانتقال بالباصات إلى مركز الحجر الصحي واصروا على الذهاب مباشرة إلى منازلهم.

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