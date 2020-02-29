ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى فرنسا إلى 57 حالة

أعلنت فرنسا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 57 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 19 حالة إصابة جديدة. السبت أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 19 حالة إصابة جديدة.

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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