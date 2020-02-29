ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى فرنسا إلى 57 حالة

أعلنت فرنسا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 57 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
السبت أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 19 حالة إصابة جديدة.
وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم
أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن
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